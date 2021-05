Maria De Filippi e Gianni Sperti furiosi con Armando: “Parli male della redazione” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Oggi a Uomini e Donne Patty ha assicurato di aver passato una serata romantica con Armando ed ha parlato anche di un bacio di 15 minuti. L’uomo ha negato categoricamente, facendo infuriare Maria De Filippi e Gianni Sperti. “Lui mi ha detto ‘ci tieni tanto a raccontare questo bacio?’. Poi ha aggiunto ‘è meglio se lo raccontiamo nella seconda uscita’. Quindi già pensava a organizzare una seconda serata. – ha raccontato Patty – Io non mi invento nulla. Lui ha detto che sta passando un momento delicato nel programma”. Le smentite di Armando hanno fatto andare su tutte le furie Maria De Filippi: “Armando basta! uno fa un errore e lo ammette e si va avanti. Non si prende in giro e si tratta male una donna così. E poi è vero ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 maggio 2021) Oggi a Uomini e Donne Patty ha assicurato di aver passato una serata romantica coned ha parlato anche di un bacio di 15 minuti. L’uomo ha negato categoricamente, facendo infuriareDe. “Lui mi ha detto ‘ci tieni tanto a raccontare questo bacio?’. Poi ha aggiunto ‘è meglio se lo raccontiamo nella seconda uscita’. Quindi già pensava a organizzare una seconda serata. – ha raccontato Patty – Io non mi invento nulla. Lui ha detto che sta passando un momento delicato nel programma”. Le smentite dihanno fatto andare su tutte le furieDe: “basta! uno fa un errore e lo ammette e si va avanti. Non si prende in giro e si trattauna donna così. E poi è vero ...

