Maria Chiara Giannetta, Anna di Buongiorno Mamma, ha figli? chi sono? Maria Chiara Giannetta è una giovane attrice italiana di grandissimo successo che piace moltissimo al pubblico. L'attrice si è fatta già apprezzare in più ruoli e con i suoi modi conquista il pubblico. Questa sera, mercoledì 5 maggio, Maria Chiara Giannetta sarà protagonista della prima serata in quanto interpreta Anna in Buongiorno Mamma. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sul suo privato. Maria Chiara Giannetta al momento non ha figli, pare anche che non abbia un compagno a suo fianco. La donna in ogni caso non ha nascosto l'intenzione in futuro di avere dei figli.

Ultime Notizie dalla rete : Maria Chiara Location "Buongiorno, Mamma!"/ Dov'è stato girato? Il lago di Bracciano e Trevignano Romano Questa sera, mercoledì 5 maggio, su Canale 5 va in onda la terza puntata della fiction " Buongiorno, Mamma! " , prodotta dalla Lux Vide, con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La famiglia Borghi vive nella bellissima Villa della Rosa , che si affaccia sul lago di Bracciano . È proprio lo splendido lago, in provincia di Roma, la location esclusiva ...

Buongiorno mamma, Erasmo Genzini svela: 'Ho rischiato di bloccare le riprese' Anticipazioni Buongiorno mamma, Erasmo Genzini rivela un retroscena: 'Ho rischiato di bloccare le riprese' Nella fiction di Canale 5 Buongiorno mamma nel cast accanto a Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri figura anche Erasmo Genzini nelle vesti di Armando . Il giovane attore, però, che di recente abbiamo visto anche interpretare Erasmo in Che Dio ci aiuti 6 in un'...

Piano di resilienza e Varesotto: ne parla Maria Chiara Gadda ilSaronno Buongiorno mamma, storia vera Angela Moroni/ “Non parlava, non dava carezze ma poi..” Buongiorno mamma, la storia vera di Angela Moroni: donna di 64 anni che ha trascorso 29 anni in coma "viaggi della speranza da una clinica all’altra..." ...

