Margot Sikabonyi: chi è il marito Jacopo Lupi? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Margot Sikabonyi è un’attrice italiana di grande successo che ha conquistato il pubblico con il ruolo di Maria in Un Medico in famiglia. Questo ruolo l’ha resa amatissima, anche se ad un certo punto la ragazza non ha avuto un ottimo rapporto con il suo personaggio. Ad oggi Margot Sikabonyi ha un marito, che si chiama Jacopo Lupi ed ha dei figli. Oggi, mercoledì 5 maggio, lei sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Due in quanto ospite a Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata. Margot Sikabonyi è sposata con Jacopo Lupi, lui è un ceramista che vive a Milano. Sulla sua pagina Instagram Jacopo ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 5 maggio 2021)è un’attrice italiana di grande successo che ha conquistato il pubblico con il ruolo di Maria in Un Medico in famiglia. Questo ruolo l’ha resa amatissima, anche se ad un certo punto la ragazza non ha avuto un ottimo rapporto con il suo personaggio. Ad oggiha un, che si chiamaed ha dei figli. Oggi, mercoledì 5 maggio, lei sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Due in quanto ospite a Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.è sposata con, lui è un ceramista che vive a Milano. Sulla sua pagina Instagram...

