Marco Vannini, l'annuncio della madre Marina a Mattino Cinque: "Apriremo un'associazione per Marco" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 3 maggio del 2021 la quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine ad uno dei casi di cronaca nera più discussi e dibattuti in Italia: l'omicidio del giovane Marco Vannini, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015. La sentenza che ha confermato le condanne alla famiglia Ciontoli è stata appresa con un lungo applauso in aula e con le parole rilasciate successivamente dai genitori di Vannini, Valerio e Marina. Intervenuta questa mattina a Mattino Cinque in collegamento con Federica Panicucci, la madre di Marco Vannini ha dato annuncio di voler ora fondare un'associazione dedicata a suo figlio ...

