Marco Mancosu | il capitano del Lecce svela il motivo della sua assenza | “Operato di tumore”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Mi sonoil 26 Marzo. Di. Ho visto un mondo che non avrei mai pensato di conoscere, ho visto il terrore negli occhi delle persone che amo, ho visto il terrore e la preoccupazione di mia moglie che per lo stessoha perso il padre quest’estate”. In una lettera pubblicata su Instagram ildelhato a tutti qual è stato il verosua lontananza dal campo. Il club del presidente Sticchi Damiani aveva mantenuto il massimo riserbo sul tema, spiegando che il 32enne sardo era fuori dalle convocazioni perché impegnato nel recupero da un intervento di appendicite. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

L'anno scorso è stato la delizia degli appassionati di Fantacalcio, con 14 gol in Serie A con la maglia del Lecce. Oggi, capitano dei salentini attualmente in lotta per la promozione dalla B, torna agli onori delle cronache ma per motivi molto diversi: il centrocampista sardo, con un lungo post sul suo ...Una definizione che assume, spesso, declinazioni definitive, sgradevoli, invincibili:la sua malattia la chiama tumore. E' diretto come i suoi tiri, senza tanta forma ma efficaci perché,...La Lega B ha voluto manifestare la propria vicinanza al fantasista del Lecce Marco Mancosu dopo l'annuncio del giocatore di essersi operato per un.Marco Mancosu racconta il suo dramma. Marco Mancosu, sui propri social, ha parlato delle sue condizioni di salute. "Mi sono operato il 26 Marzo. Di tumore – ha scritto -. Ho visto un mondo che non avr ...