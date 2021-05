Marco Cecchinato furioso con la FIT: “Che belle le prese per il c***”. Polemica per la mancata wild-card per Roma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Marco Cecchinato è letteralmente infuriato per la mancata concessione della wild card per la partecipazione agli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano era rimasto in ballottaggio con Gianluca Mager, ma alla fine la Federtennis ha preferito il ligure e ha relegato il siciliano alle qualificazioni per accedere al main draw del Masters 1000 di Roma. Il 28enne non ha gradito questa decisione e ha manifestato tutta la sua disapprovazione nei confronti della decisione attuata dalla FIT. Il ribattezzato Ceck è stato molto chiaro attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instragram. Un messaggio breve ma esplicito: “Evidentemente non è bastato fare il bravo bimbo per meritarmi la caramella. Che belle le prese per il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)è letteralmente infuriato per laconcessione dellaper la partecipazione agli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano era rimasto in ballottaggio con Gianluca Mager, ma alla fine la Federtennis ha preferito il ligure e ha relegato il siciliano alle qualificazioni per accedere al main draw del Masters 1000 di. Il 28enne non ha gradito questa decisione e ha manifestato tutta la sua disapprovazione nei confronti della decisione attuata dalla FIT. Il ribattezzato Ceck è stato molto chiaro attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instragram. Un messaggio breve ma esplicito: “Evidentemente non è bastato fare il bravo bimbo per meritarmi la caramella. Cheleper il ...

livetennisit : Marco Cecchinato polemico per la mancata wild card a Roma - federtennis : L'ultima wild card per il tabellone principale degli #IBI21 è stata assegnata a Gianluca #Mager. A Marco… - sportface2016 : #IBI21 Ufficializzate le wild card: Gianluca #Mager al main draw, Marco #Cecchinato alle qualificazioni - SuperTennisTv : ?? #IBI21: a Gianluca #Mager l'ultima wild card per il main draw del Torneo! Alle qualificazioni in programma da sa… - DarioPuppo : Nella puntata n. 3 di #TennisMania, Massimo Sartori parla delle prospettive del suo assistito Marco Cecchinato, del… -