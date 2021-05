Marche gialle | ma Acquaroli avverte | ' Alcuni Comuni sotto osservazione' Ecco chi rischia l' arancione rafforzato

(Di mercoledì 5 maggio 2021) ANCONA - Letutte in zona gialla Covid dopo che Vallefoglia , Montelabbate (Pu) e Cerreto d'Esi (An) sono usciti oggi dall', ma il governatoreinvita a non ...

Ultime Notizie dalla rete : Marche gialle

ANCONA - Letutte in zona gialla Covid dopo che Vallefoglia , Montelabbate (Pu) e Cerreto d'Esi (An) sono usciti oggi dall' arancione rafforzato , ma il governatore Acquaroli invita a non abbassare la ...I locali delle due località sono gli unici (insieme a Cerreto d'Esi nell'Anconetano) nellecolorate di, a dover restare chiusi al pubblico, con la possibilità di servire brioche e caffè ...ANCONA - Le Marche tutte in zona gialla Covid dopo che Vallefoglia, Montelabbate (Pu) e Cerreto d'Esi (An) sono usciti oggi dall'arancione rafforzato, ma il governatore Acquaroli ...Cerca di scappare e ha un documento fasullo, ma la Polizia di Fano riconosce e arresta il predone delle spaccate speicalizzato nei colpi ...