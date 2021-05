Manchester City-Chelsea, Finale Champions League: data, stadio, programma, orario, tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Finalmente sappiamo la composizione della Finale della Champions League 2020-2021. Sabato 29 maggio alle ore 21.00 allo stadio Ataturk di Istanbul, infatti, saranno il Manchester City ed il Chelsea a contendersi la più importante manifestazione continentale per club. Da un lato avremo i Citizens, giunti alla prima Finale della Champions League della propria storia ultra-centenaria, mentre dall’altra avremo il Chelsea alla terza apparizione all’atto conclusivo (con una vittoria nel 2011-2012 ed un ko ai rigori nel 2007-2008). La Coppa “dalle grandi orecchie”, quindi, torna in Inghilterra, dopo che un anno fa era stata sollevata al cielo dal Bayern Monaco. IN TV – La Finale di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Finalmente sappiamo la composizione delladella2020-2021. Sabato 29 maggio alle ore 21.00 alloAtaturk di Istanbul, infatti, saranno iled ila contendersi la più importante manifestazione continentale per club. Da un lato avremo i Citizens, giunti alla primadelladella propria storia ultra-centenaria, mentre dall’altra avremo ilalla terza apparizione all’atto conclusivo (con una vittoria nel 2011-2012 ed un ko ai rigori nel 2007-2008). La Coppa “dalle grandi orecchie”, quindi, torna in Inghilterra, dopo che un anno fa era stata sollevata al cielo dal Bayern Monaco. IN TV – Ladi ...

