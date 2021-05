Maltrattamenti denunciati da Nina Moric, la Procura chiede l’archiviazione per Luigi Favoloso (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Luigi Mario Favoloso, ex compagno di Nina Moric denunciato da quest’ultima per Maltrattamenti, percosse, stalking e appropriazione indebita in riferimento a una serie di episodi denunciati dalla modella croata a partire dall’inizio del 2020, a pochi mesi dalla fine della relazione sentimentale tra i due. Le denunce, Nina Moric e Favoloso si erano affrontati in tv I particolari riferiti alla burrascosa separazione tra i due erano stati affrontati pubblicamente dagli interessati nel corso della trasmissione televisiva Live – Non è la D’Urso. In quel contesto, Nina Moric aveva affermato di avere denunciato l’ex ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladi Milano ha chiestoperMario, ex compagno didenunciato da quest’ultima per, percosse, stalking e appropriazione indebita in riferimento a una serie di episodidalla modella croata a partire dall’inizio del 2020, a pochi mesi dalla fine della relazione sentimentale tra i due. Le denunce,si erano affrontati in tv I particolari riferiti alla burrascosa separazione tra i due erano stati affrontati pubblicamente dagli interessati nel corso della trasmissione televisiva Live – Non è la D’Urso. In quel contesto,aveva affermato di avere denunciato l’ex ...

andreastoolbox : Maltrattamenti denunciati da Nina Moric, la Procura chiede l'archiviazione per Luigi Favoloso - gazzettaparma : Nuove truffe online: due vittime e cinque denunciati. E continuano gli interventi per maltrattamenti in famiglia -