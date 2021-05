Agenzia_Ansa : La mafia chiede il pizzo all'imprenditore Condorelli, lui denuncia. Sgominati i clan etnei. Il Pd stamani ha most… - Rizzoglio : RT @Agenzia_Ansa: La mafia chiede il pizzo all'imprenditore Condorelli, lui denuncia. Sgominati i clan etnei. Il Pd stamani ha mostrato… - ansa_lazio : Mafia: clan Gambacurta, oltre 40 condanne a Roma - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Mafia: clan Gambacurta, oltre 40 condanne a Roma. Attivo a Montespaccato e Primavalle. Pene per 370 anni carcere #ANSA h… - Frank69cloud9 : RT @Agenzia_Ansa: La mafia chiede il pizzo all'imprenditore Condorelli, lui denuncia. Sgominati i clan etnei. Il Pd stamani ha mostrato… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia clan

Condannati oltre 40 appartenenti alGambacurta, attivo nei quartieri Montespaccato e Primavalle a Roma. Lo ha deciso il tribunale che ha inflitto pene complessive per circa 370 anni di reclusione. I giudici hanno disposto 30 anni ...Roma, 5 maggio 2021 " Quasi 370 anni di carcere . È il totale delle pene comminate oggi dal Tribunale di Roma, che ha condannato oltre 40 presunti esponenti delmafioso Gambacurta, attivo nei quartieri capitolini di Montespaccato e Primavalle . 30 anni al presunto boss Franco Gambacurta La pena più alta, 30 anni, è andata a "zio Franco", al secolo Franco ...Condannati oltre 40 appartenenti al clan Gambacurta, attivo nei quartieri Montespaccato e Primavalle a Roma. Lo ha deciso il tribunale che ha inflitto pene complessive per circa 370 anni di reclusione ...“L’imprenditoria siciliana – aggiunge il Cavaliere Condorelli – è fatta da imprenditori onesti che lavorano in modo duro con dedizione e passione tutti i giorni e non vedo perché debbano denunciare Cr ...