Madrid, vince la destra: trionfa Isabel Diaz Ayuso. Male il blocco di sinistra (Di mercoledì 5 maggio 2021) Isabel Diaz Ayuso vince la scommessa personale e trionfa alle elezioni della Comunità di Madrid, terza regione spagnola dopo Catalogna e Andalusia. Dopo aver convocato il voto con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, la candidata del Partido popular, già governatrice dal 2019, in due anni ha raddoppiato voti e seggi, ottenendo il 44% dei consensi e 65 poltrone. Solo quattro in meno per governare da sola (69 su 136 seggi totali). “Oggi ha vinto la libertà a Madrid, domani in tutta la Spagna”, ha commentato Pablo Casado, leader nazionale dei popolari. Ayuso, 41 anni, che ha fatto suo il motto “comunismo o libertà” in campagna elettorale, dovrà contare sull’appoggio di Vox. Anche il partito di estrema ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 maggio 2021)la scommessa personale ealle elezioni della Comunità di, terza regione spagnola dopo Catalogna e Andalusia. Dopo aver convocato il voto con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, la candidata del Partido popular, già governatrice dal 2019, in due anni ha raddoppiato voti e seggi, ottenendo il 44% dei consensi e 65 poltrone. Solo quattro in meno per governare da sola (69 su 136 seggi totali). “Oggi ha vinto la libertà a, domani in tutta la Spagna”, ha commentato Pablo Casado, leader nazionale dei popolari., 41 anni, che ha fatto suo il motto “comunismo o libertà” in campagna elettorale, dovrà contare sull’appoggio di Vox. Anche il partito di estrema ...

