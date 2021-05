Madrid: la destra dei Popolari trionfa col 45%, tonfo dei socialisti. E Iglesias (Podemos) lascia la politica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una mozione di sfiducia a Murcia ha innescato un effetto domino che ha finito per consolidare il dominio di Isabel Díaz Ayuso a Madrid. Lì, due mesi fa, Ciudadanos tradì gli alleati del Partito Popolare (Pp) coalizzandosi con il Partito Socialista (Psoe). Per paura che la scena si ripetesse nella sua Comunità Autonoma, Ayuso decise di sciogliere la Camera e indire elezioni. Sembrava una scelta folle ma così non è stato. La candidata del Pp si riconferma alla guida della regione con un incredibile 45%, a soli cinque seggi dalla maggioranza assoluta. Per raggiungerla basta l’astensione di Vox. La sua vittoria ha avuto un’altra conseguenza importante: Pablo Iglesias, leader di Unidas Podemos, ha annunciato che lascerà la politica. “Ha vinto la libertà”, ha detto Ayuso, che governerà fino al 2023, di fronte alla storica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una mozione di sfiducia a Murcia ha innescato un effetto domino che ha finito per consolidare il dominio di Isabel Díaz Ayuso a. Lì, due mesi fa, Ciudadanos tradì gli alleati del Partito Popolare (Pp) coalizzandosi con il Partito Socialista (Psoe). Per paura che la scena si ripetesse nella sua Comunità Autonoma, Ayuso decise di sciogliere la Camera e indire elezioni. Sembrava una scelta folle ma così non è stato. La candidata del Pp si riconferma alla guida della regione con un incredibile 45%, a soli cinque seggi dalla maggioranza assoluta. Per raggiungerla basta l’astensione di Vox. La sua vittoria ha avuto un’altra conseguenza importante: Pablo, leader di Unidas, ha annunciato che lascerà la. “Ha vinto la libertà”, ha detto Ayuso, che governerà fino al 2023, di fronte alla storica ...

