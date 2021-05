Madrid | alle elezioni trionfa la destra | la politica anti-lockdown ha pagato

(Di mercoledì 5 maggio 2021), 5 mag –amministrative per la regione di, laha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Are, infatti, è stata la presidente uscente Isabel Díaz Ayuso, esponente del Partito popolare. Di più: vista la scomparsa di Ciudadanos, il partito populista di centro(eato del Pp nella giunta precedente), per raggiungere la maggioranza assoluta la Ayuso dovrà appoggiarsi ai sovranisti di Vox. Si preannuncia quindi un governo regionale a forte trazione destrorsa. Tant’è che il risultato elettorale ha causato un vero terremoto politico: Pablo Iglesias, leader di Podemos e candidato a questa tornata, ha annunciato che lascerà laa causa della sconfitta. Leggi anche: Vox, l’avanzata ...

La candidata del Partito Popolare spagnolo alle elezioni amministrative della Regione Autonoma di Madrid, Isabel Dìaz Ayuso, ha vinto le elezioni ma per governare avrà bisogno del sostegno del partito di estrema destra Vox. Con una maggioranza ... Nato nel 1978 a Vallecas, periferia ribelle di Madrid, è figlio unico di un professore di storia e di un'avvocata del sindacato che l'hanno ...