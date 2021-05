‘Macabra segnalazione’ a casa di Anna Corona, Frazzitta rompe il silenzio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Notizia certificata e riportata dall'agenzia Dire. I carabinieri della sezione Rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trapani, insieme con i colleghi della Compagnia di Mazara del Vallo, eseguono la perquisizione dopo che la Procura di Marsala ha riaperto le indagini sulla scomparsa della piccola Denise. PALERMO – Carabinieri nell’appartamento che in passato è stato abitato da Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone, scomparsa l’1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Nell’abitazione di via Pirandello sono giunti i carabinieri della sezione Rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trapani, insieme con i colleghi della Compagnia di Mazara del Vallo. Il sopralluogo è stato disposto dalla procura di Marsala, che è tornata a indagare sulla scomparsa di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 maggio 2021) Notizia certificata e riportata dall'agenzia Dire. I carabinieri della sezione Rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trapani, insieme con i colleghi della Compagnia di Mazara del Vallo, eseguono la perquisizione dopo che la Procura di Marsala ha riaperto le indagini sulla scomparsa della piccola Denise. PALERMO – Carabinieri nell’appartamento che in passato è stato abitato da, ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone, scomparsa l’1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Nell’abitazione di via Pirandello sono giunti i carabinieri della sezione Rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trapani, insieme con i colleghi della Compagnia di Mazara del Vallo. Il sopralluogo è stato disposto dalla procura di Marsala, che è tornata a indagare sulla scomparsa di ...

infoitinterno : Denise: ispezione dei Carabinieri in casa a Mazara dopo “macabra segnalazione” - LoreSebastiani : I Carabinieri a casa di Anna Corona, dopo una “macabra segnalazione”, pare. Allora parlarne in tv serve eccome. #DenisePipitone - DeSantis1948 : anche per verificare una macabra segnalazione sulla presenza del cadavere della piccola Denise - evalida : RT @debora_ergas: Questa cosa è sconcertante, andava gestita con discrezione! @MissingDeniseMp ? #DenisePipitone ispezione nella casa dell… - SilviaSimoncini : RT @debora_ergas: Questa cosa è sconcertante, andava gestita con discrezione! @MissingDeniseMp ? #DenisePipitone ispezione nella casa dell… -