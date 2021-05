M5S, senza leader? Corte Appello Cagliari boccia ricorso Crimi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Movimento 5 Stelle non ha un leader? La Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale per il M5S, nell’ambito della causa intentata dalla consigliera regionale (espulsa e poi reintegrata) Carla Cuccu. Per la Corte d’Appello i decreti del Presidente del Tribunale non sono reclamabili. Nel provvedimento di nove pagine, firmato dalla Presidente Maria Mura, la Corte, nel respingere il reclamo di Crimi, scrive infatti: “Pur concordandosi con Vito Claudio Crimi e l’associazione MoVimento 5 Stelle che in astratto la reclamabilità in Corte d’Appello ex art. 739 c.p.c. non è preclusa dalla natura non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Movimento 5 Stelle non ha un? Lad’diha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da Vitocontro la nomina di un curatore speciale per il M5S, nell’ambito della causa intentata dalla consigliera regionale (espulsa e poi reintegrata) Carla Cuccu. Per lad’i decreti del Presidente del Tribunale non sono reclamabili. Nel provvedimento di nove pagine, firmato dalla Presidente Maria Mura, la, nel respingere il reclamo di, scrive infatti: “Pur concordandosi con Vito Claudioe l’associazione MoVimento 5 Stelle che in astratto la reclamabilità ind’ex art. 739 c.p.c. non è preclusa dalla natura non ...

M5S_Europa : L’#UE deve istituire una Garanzia per l’#infanzia affinché tutti i minori possano accedere gratuitamente ad assiste… - Avv_Natalina : #M5S, senza leader? Corte Appello Cagliari #boccia ricorso #Crimi. Inammissibile il reclamo contro la nomina di un… - cicalino3 : Paolo Becchi, terremoto M5s in Tribunale. Carla Cuccu batte Vito Crimi, 'ora possono fare fuori Giuseppe Conte' htt… - linasimonetti49 : RT @FDebenedetti: Da non perdere: esilarante @ Phastidio su PD-M5S, @EnricoLetta -@GiuseppeConte (senza dimenticare @Bettini lo stra-tega).… - fisco24_info : M5S, senza leader? Corte Appello Cagliari boccia ricorso Crimi: Inammissibile il reclamo contro la nomina di un cur… -