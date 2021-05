M5S | Novelli | sottrarre area ex Snia a speculazioni edilizie

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “Come ho gia’ fatto per l’istituzione del monumento naturale del Lago Ex, accolgo con favore la proposta di ampliamento dello stesso monumento naturale, pervenuta direttamente dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti”. Lo dichiara Valerio, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. “In questi 3 anni la Commissione si e’ distinta e caratterizzata per la propensione e la sensibilita’ ambientalista- prosegue- su questa linea guida abbiamo votato favorevolmente all’istituzione del monumento naturale e ci troviamo in accordo anche con il suo ampliamento.” “A maggior ragione ora che e’ stato istituito l’Assessorato alla Transizione ecologica, con cui abbiamo gia’ iniziato a lavorare in sinergia su diverse tematiche. Mettere sotto tutela un’cosi’ ...