M5s | il tribunale di Cagliari respinge il reclamo di Crimi | rimane il curatore | è caos

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La corte d'appello diha respinto ilpresentato dai legali del M5s:così ildeciso dal. Per il Movimento una doccia fredda che per il momento blocca ancora le ambizioni di Conte di diventare leader dei grillini. Fino a quando Davide Casaleggio non sbloccherà il voto sulla piattaforma Rousseau. Ilera stato presentato dal capo politico Vitocontro la nomina di unspeciale per il M5S, nell'ambito della causa intentata dalla consigliera regionale (espulsa e poi reintegrata) Carla Cuccu.