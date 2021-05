L’ultima frontiera dei ciarlatani è l’omeopatia contro il Covid

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Illustri sconosciuti, in taluni casi in evidente conflitto di interesse, ma più spesso semplicemente in profonda dissonanza cognitiva, sono venuti a commentare adirati il mio articolo di ieri, che stigmatizzava non tanto e non solo l’uso di rimedi assurdi e senza lo straccio di una prova come terapia o prevenzione per il(curcuma, pepe nero, cannella e zenzero, per chi non avesse letto), ma soprattutto la pubblicazione di articoli pseudoscientifici in supporto di tali amenità, su riviste di editori scientifici qualificati come Elsevier. Il problema è duplice: da una parte, vi è il classico proliferare della ciarlataneria durante una pandemia, dall’altra vi è il nuovissimo sforzo di accreditamento attraverso la pubblicazione su riviste, per ottenere una patente di scientificità e con ciò vendere non solo i rimedi materiali, ma un intero apparato di pseudoscienza – ...