Lukaku non ha dubbi | ' Ecco chi è il miglior attaccante del mondo'

"Chi è l'attaccante migliore del mondo? Karim Benzema, non c'è paragone" . Parola di Romelu Lukaku . L'attaccante belga dell'Inter intervistato dall'emittente belga RTBF ha raccontato le sue ...

