Lucia Reggiani | la storia di una donna che da 35 anni non si sa che fine abbia fatto

(Di mercoledì 5 maggio 2021) I nomi sono più o meno sempre gli stessi, ma nel gran balletto dei terroristi rifugiati, da riscattare, che non vengono mai riscattati, qualcuno ogni tanto si sfila, esce da dietro e nessuno lo vede più. E questa è ladi una che da almeno 35non si sa che, dove sia e addirittura se sia; il suo nome è nessuno anche per i più accaniti cacciatori di latitanti e invece si tratta di una figura importante nella galassia dell’eversione di sinistra:, classe 1948, anconetana, giocatrice di pallavolo, impegnata nel femminismo locale, si trova nel 1979, a 31, schiacciata da accuse pesantissime: già in carcere a Camerino per banda armata, la sospettano di avere partecipato all’omicidio del giudice Girolamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Reggiani

Maremmanews

Nelle foto Milesi con i professori Giovanni Calanzone e Gianfrancesco Santagati e Milesi con i professori Vincenzo Di Gennaro e Gianfrancesco Santagati e il dirigente scolastico. ......questo? Non erano sicurissimi? Vogliamo sicurezza per le bici deie per questo abbiamo depositato un documento che sarà discusso in Sala del Tricolore " dicono i consiglieri De, ...Grosseto: Workshop tenuto dall'architetto Edoardo Milesi al Polo Manetti Porciatti di Grosseto. Ha parlato di bioarchitettura e architettura sostenibile con la classe IV A opzione Tecnologie del Legno ...In un libro la storia della Federazione promossa da Diocesi e Confcooperative. 24 immagini di Giuliano Ferrari e alcune poesie dedicate da Gino Belli. Rinnovato il Consiglio ...