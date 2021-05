Luce Scheggi | a Cartabianca il racconto dello stupro di un “amico” finito senza punizione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “La violenza sessuale non ha nulla a che fare con il sesso, ma ha tutto a che fare con il potere. Lui sapeva che quella sera poteva abusare di me. Una donna ne esce umiliata,forze”. Così ieriha raccontato a Bianca Berlinguer la sua esperienza a: aildi unoLa sua storia somiglia a quella di tante altre donne. “Ero a Parigi con un conoscente. Siamo andati a una festa, abbiamo bevuto una bottiglia di vino. Mi ha ospitato a casa sua, quella notte mi sono addormentata e mi sono svegliata come mai avrei voluto fare in vita mia. Ha abusato di me. Solo dopo ho preso coscienza dell’accaduto. Lui mi disse che noi donne tendiamo a esagerare e che gli uomini vivono il ...