Lucas Vazquez: “Contro il Chelsea ci sarà da soffrire. Futuro? I miei agenti sono a lavoro” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera andrà in scena la seconda semifinale di Champions League: in campo ci saranno Chelsea e Real Madrid. Il calciatore dei Blancos, Lucas Vázquez, nell’intervista rilasciata al media britannico The Athletic ha dichiarato: “In gare come queste bisogna saper soffrire. Proveremo a raggiungere l’obiettivo sia in Champions che in Liga”. Sull’alta concorrenza che c’è al Real. “Devi avere pazienza, giocare qui è difficile. La chiave è essere preparati per quando si ha l’opportunità di scendere in campo. Ciò che è importante nel Real Madrid, nei club più grandi, è che ogni volta che hai una possibilità, la prendi, fai bene e aiuti la squadra. Quest’anno la squadra è rimasta unita, questo è il segreto. Zidane ha saputo gestire lo spogliatoio”. Sul suo Futuro non si sbilancia: “Non so ancora cosa accadrà. Qualunque ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera andrà in scena la seconda semifinale di Champions League: in campo ci sarannoe Real Madrid. Il calciatore dei Blancos,Vázquez, nell’intervista rilasciata al media britannico The Athletic ha dichiarato: “In gare come queste bisogna saper. Proveremo a raggiungere l’obiettivo sia in Champions che in Liga”. Sull’alta concorrenza che c’è al Real. “Devi avere pazienza, giocare qui è difficile. La chiave è essere preparati per quando si ha l’opportunità di scendere in campo. Ciò che è importante nel Real Madrid, nei club più grandi, è che ogni volta che hai una possibilità, la prendi, fai bene e aiuti la squadra. Quest’anno la squadra è rimasta unita, questo è il segreto. Zidane ha saputo gestire lo spogliatoio”. Sul suonon si sbilancia: “Non so ancora cosa accadrà. Qualunque ...

CCokina12 : RT @MilanInter241: Lucas #Vazquez ad @diarioas lancia indizi #Milan ???: 'Se vado o rimango, qualunque cosa accada, sarò sempre un tifoso de… - MilanInter241 : Lucas #Vazquez ad @diarioas lancia indizi #Milan ???: 'Se vado o rimango, qualunque cosa accada, sarò sempre un tifoso del Real Madrid'?? - BombeDiVlad : ???? #RealMadrid, Lucas #Vazquez non si espone sul suo futuro ?? Le parole dell’esterno spagnolo???? #LeBombeDiVlad… - zlatanesimo11 : @lo_scafo @yoshy_tempesta oh la, sottoscrivo in pieno toccatemi tutto ma non Lucas Vazquez - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ????? #Milan, Lucas #Vazquez non chiude all'addio al #RealMadrid: 'Non so cosa succederà, i miei agenti stanno facendo… -