Luana morta sul lavoro, sugli indagati l'ipotesi della protezione rimossa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Avrebbero rimosso la saracinesca protettiva al macchinario nel quale è rimasta stritolata Luana D’Orazio, la 22enne morta nell’azienda tessile di Oste di Montemurlo (Prato) dove lavorava. Per questo la titolare della azienda e l’addetto alla manutenzione dell’orditoio sono indagati, oltre che per omicidio colposo, anche per il reato di “rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”. La giovane operaia di 22 anni, madre di un bambino di 5, ha perso la vita dopo essere stata risucchiata da un macchinario nella ditta di Montemurlo il 3 maggio scorso. Grande l’emozione suscitata da questo fatto nel distretto tessile. Incomparabile il dolore della famiglia. “Luana era bella, buona e umile. Era contenta del lavoro che svolgeva ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Avrebbero rimosso la saracinesca protettiva al macchinario nel quale è rimasta stritolataD’Orazio, la 22ennenell’azienda tessile di Oste di Montemurlo (Prato) dove lavorava. Per questo la titolareazienda e l’addetto alla manutenzione dell’orditoio sono, oltre che per omicidio colposo, anche per il reato di “rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul”. La giovane operaia di 22 anni, madre di un bambino di 5, ha perso la vita dopo essere stata risucchiata da un macchinario nella ditta di Montemurlo il 3 maggio scorso. Grande l’emozione suscitata da questo fatto nel distretto tessile. Incomparabile il dolorefamiglia. “era bella, buona e umile. Era contenta delche svolgeva ...

AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - Corriere : Luana, morta a 22 anni in fabbrica risucchiata da macchinario tessile. Era appena diven... - fanpage : Luana, morta sul lavoro a soli 22 anni. Era diventata da poco mamma - Laura88439150 : RT @P_M_1960: Luana 22 anni morta sul lavoro. 130ml incidenti ma soprattutto 180 morti sul lavoro quest'anno di Covid. È arrivato il moment… - luca_pasello : RT @martinacarletti: Sto aspettando un cantante, un attore o uno showman/showgirl a vario titolo che parli di Luana D'Orazio, l'operaia 22e… -