Luana, morta al lavoro a 22 anni. Il dolore del fidanzato: "Volevo portarla a Parigi" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Seano (Prato), 5 maggio 2021 - I progetti di una coppia giovane, una coppia come tante, che pensava come tutti a dove andare appena possibile. Parigi, era la destinazione di Luana e Alberto. Ma ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Seano (Prato), 5 maggio 2021 - I progetti di una coppia giovane, una coppia come tante, che pensava come tutti a dove andare appena possibile., era la destinazione die Alberto. Ma ...

Corriere : Luana, morta a 22 anni in fabbrica risucchiata da macchinario tessile. Era appena diven... - AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - salvosottile : Morta sul lavoro in fabbrica, risucchiata da una macchina . Luana, 22 anni, mamma da poco #luanadorazio ?? - Gabri_Benci : RT @potere_alpopolo: Luana aveva solo 22 anni. È morta ammazzata da un macchinario mentre lavorava in una azienda tessile. Ogni giorno in… - VeraEsincera : RT @bea_volantini: @ardigiorgio Due mesi fa, a Montale (il comune attaccato a Montemurlo, dov'è morta la ragazza) c'è stato un altro incide… -