Luana, mamma 22enne morta in fabbrica: la scoperta degli inquirenti fa gelare il sangue (Di mercoledì 5 maggio 2021) Luana voleva diventare un'attrice, ma per guadagnarsi da vivere faceva l'operaia nell'azienda tessile dove ha perso la vita nella giornata di lunedì. Era incredibilmente bella, così come solo a 20 anni si può essere. A 17 era diventata mamma di un bambino che aveva stravolto le sue priorità: aveva iniziato a lavorare per contribuire alle spese di famiglia e poi aveva sentito l'esigenza di cercare un impiego più stabile per portare a casa qualche soldo in più. "Luana sognava un futuro, semplicemente" racconta il fidanzato che l'aveva conosciuta ormai due anni fa. "Del suo lavoro era contenta perché contribuiva alla vita di casa, però c'erano cose che non andavano. Delle volte si arrabbiava, ma siamo giovani, fa parte del gioco" spiega ancora. Il sogno della 22enne era quello di diventare attrice e in un certo ...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - andreapurgatori : Luana, risucchiata da un rullo muore in fabbrica a 22 anni. Aveva un figlio piccolo - fiorellaspatti : Sostegno per il figlio di Luana D'Orazio, morta sul lavoro a 22 anni, mamma di un bimbo. - Firma la petizione!… - francescomila18 : RT @Ferula18: Luana era bella, giovane e mamma. Di lei abbiamo saputo tutto, foto, notizie. Muore anche oggi un altro lavoratore e non si c… -