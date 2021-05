Luana D’Orazio, si cerca il colpevole: sotto inchiesta due persone (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il giorno dopo il terribile incidente che ha ucciso Luana D’Orazio è tempo di indagini. Si cerca di capire la dinamica della sua morte. Luana D’Orazio (Instagram)La morte di Luana D’Orazio all’apparenza potrebbe sembrare una tragica fatalità. Gli inquirenti però hanno il dovere morale di non escludere alcuna pista. Proprio per questo le indagini stanno andando avanti. Il giorno dopo la tragedia la rabbia e lo scoramento devono lasciare spazio alla lucidità per capire cosa sia realmente accaduto. Tra le tante ipotesi vagliate c’è anche quella di un mancamento da parte della ragazza. Gli operai presenti sul posto infatti hanno riferito di non essersi accorti di nulla. Questo dettaglio in particolare sembra strano. Luana ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il giorno dopo il terribile incidente che ha uccisoè tempo di indagini. Sidi capire la dinamica della sua morte.(Instagram)La morte diall’apparenza potrebbe sembrare una tragica fatalità. Gli inquirenti però hanno il dovere morale di non escludere alcuna pista. Proprio per questo le indagini stanno andando avanti. Il giorno dopo la tragedia la rabbia e lo scoramento devono lasciare spazio alla lucidità per capire cosa sia realmente accaduto. Tra le tante ipotesi vagliate c’è anche quella di un mancamento da parte della ragazza. Gli operai presenti sul posto infatti hanno riferito di non essersi accorti di nulla. Questo dettaglio in particolare sembra strano....

