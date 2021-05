Luana D' Orazio | parla la titolare dell' azienda | ' Mi impegnerò per la famiglia e per il figlio'

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - b_1n0 : RT @paradoxMKD: Il titolare dell'azienda e l'addetto alla manutenzione avrebbero rimosso la saracinesca protettiva al macchinario nel quale… - F7Federica : RT @GiuseppeConteIT: La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti: http… -

Il Comune di Pistoia sostiene e promuove la raccolta fondi "Una donazione per" in memoria diD', la giovane pistoiese che lunedì scorso è morta sul lavoro a Oste. Di fronte alle tante richieste arrivate in queste ore al Comune per sapere come aiutare e sostenere il figlio di...Per la morte diindagati la titolare dell'azienda e l'addetto alla ...I morti sul lavoro non sono mai morti per caso, e i post dei politici che si dicono “rammaricati” o che scrivono “non deve più ...Montemurlo (Prato), 5 maggio 2021 - E' la grata di sicurezza che protegge l'operaio dal macchinario il pezzo su cui si indaga nella morte di Luana D'Orazio, 22 anni, morta a Oste, frazione di Montemur ...