Luana D'Orazio, morta per colpa di una cultura del lavoro sbagliata (Di mercoledì 5 maggio 2021) immagine IpaOgni tanto l'Italia si ricorda di uno dei suoi problemi sistemici più gravi, le morti sul lavoro. Se n'è tornato a parlare in questi giorni, dopo il tragico decesso della 22enne Luana D'Orazio, rimasta incastrata nell'orditoio di un'azienda tessile nell'area di Prato. La sua storia ha commosso tutto il Paese, che si è interrogato su come sia possibile che una ragazza così giovane, madre di un bambino di cinque anni, possa non tornare più a casa per un incidente simile in un luogo che invece dovrebbe essere un modello di sicurezza. Eppure, quella di Luana D'Orazio è solo una piccola tessera dell'enorme e drammatico puzzle italiano delle morti bianche. Come sottolinea l'Inail, nel primo trimestre del 2021 ci sono già stati 185 decessi sul lavoro, un incremento dell'11,4%

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - michelangelomes : Sostegno per il figlio di Luana D'Orazio, morta sul lavoro a 22 anni, mamma di un bimbo. - Firma la petizione!… - leaf_0 : Sostegno per il figlio di Luana D'Orazio, morta sul lavoro a 22 anni, mamma di un bimbo. - Firma la petizione!… -