Luana D’Orazio | morta per colpa di una cultura del lavoro sbagliata

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nei primi tre mesi di quest’anno ci sono state 185 morti bianche, nel 2019 le denunce per infortunio erano 644mila mentre un’indagine rivela che quattro aziende su cinque non rispettano i protocolli. La realtà è che in Italia la sicurezza è vista come nemica della produttività e le cose non miglioreranno se si va a vedere il Pnrr immagine IpaOgni tanto l’Italia si ricorda di uno dei suoi problemi sistemici più gravi, le morti sul. Se n’è tornato a parlare in questi giorni, dopo il tragico decesso della 22enne, rimasta incastrata nell’orditoio di un’azienda tessile nell’area di Prato. La sua storia ha commosso tutto il Paese, che si è interrogato su come sia possibile che una ragazza così giovane, madre di un bambino di cinque anni, possa non tornare più a casa per un incidente simile in un luogo che invece ...