Luana D'Orazio, la titolare e un addetto indagati per omicidio: 'Hanno rimosso la protezione al macchinario' (Di mercoledì 5 maggio 2021) La titolare dell'azienda e l'addetto alla manutenzione dell'orditoio in cui lavorava Luana D'Orazio , la giovane mamma morta a 22 anni nell'azienda tessile di Oste di Montemurlo (Prato), sono indagati ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladell'azienda e l'alla manutenzione dell'orditoio in cui lavoravaD', la giovane mamma morta a 22 anni nell'azienda tessile di Oste di Montemurlo (Prato), sono...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - songofdarkness_ : RT @antonellabarra6: Il modo in cui si sta trattando la morte sul lavoro di Luana d'Orazio spiega bene cosa sia questo paese. Una lavoratri… - iriswallflower : Sostegno per il figlio di Luana D'Orazio, morta sul lavoro a 22 anni, mamma di un bimbo. - Firma la petizione!… -