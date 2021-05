Luana D’Orazio, il dolore della madre: «Voleva fare l’attrice, è diventata famosa morendo sul lavoro» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono due le persone indagate per omicidio colposo dopo la morte di Luana D’Orazio, avvenuta in una fabbrica di Oste di Montemurlo, nel Pratese, il 3 maggio. La giovane di 23 anni è stata schiacciata da un orditoio, un rullo utilizzato per comporre i tessuti. Ad essere sotto inchiesta sono la titolare della ditta e l’addetto alla manutenzione. Nei loro confronti – scrive La Stampa – si ipotizza il reato di omicidio colposo. Secondo i primi accertamenti avviati della Procura, sarebbe stata «rimossa dall’orditoio la saracinesca protettiva, un meccanismo destinato a prevenire infortuni sul lavoro». La 23enne, con un contratto quinquennale, lavorava lì da due anni. diventata mamma a 17 anni, aveva cresciuto suo figlio grazie all’aiuto dei suoi genitori. «Il cinema era il suo sogno anche se ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono due le persone indagate per omicidio colposo dopo la morte di, avvenuta in una fabbrica di Oste di Montemurlo, nel Pratese, il 3 maggio. La giovane di 23 anni è stata schiacciata da un orditoio, un rullo utilizzato per comporre i tessuti. Ad essere sotto inchiesta sono la titolareditta e l’addetto alla manutenzione. Nei loro confronti – scrive La Stampa – si ipotizza il reato di omicidio colposo. Secondo i primi accertamenti avviatiProcura, sarebbe stata «rimossa dall’orditoio la saracinesca protettiva, un meccanismo destinato a prevenire infortuni sul». La 23enne, con un contratto quinquennale, lavorava lì da due anni.mamma a 17 anni, aveva cresciuto suo figlio grazie all’aiuto dei suoi genitori. «Il cinema era il suo sogno anche se ...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - MassimGiannini : Luana D’Orazio, mamma di 22 anni, ha perso la vita per lavorare. Con lei muore una civiltà - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: IL COSTO DEL LAVORO #ilmanifesto #laprima del 5 maggio La morte di Luana D’Orazio, 23 anni, scuote l’Italia ma è solo l… - Andreacritico : RT @valfurla: Che Luana D'Orazio (perché ha anche un cognome) fosse bella non toglie e non aggiunge nulla al fatto che è morta a 22 anni al… -

