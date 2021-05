Luana D’Orazio è morta per negligenza? I due indagati e l’orditoio senza protezione

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono due persone indagate per la morte di. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. La ragazza di 22 annisul lavoro risucchiata da un orditoio si poteva salvare? È quello che sta cercando di capire la Procura di Prato che ha aperto un’inchiesta per accertare se la grata didelsia stata rimossa. Sono stati sequestrati due orditoi presso l’’Ordituraa Montemurlo, l’attività dove lavorava la ragazza. Uno è quello dell’incidentele, l’altro per poter fare dei confronti tecnici. I duesonoCoppini, la titolare dell’attività, e Mario Cusimano, addetto alla manutenzione del macchinario, anche se ...