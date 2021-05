Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta: ecco come si sono conosciuti (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'ex ballerina di Amici, oggi conduttrice in carriera, è sposata dal 2019 con il figlio di Lucio Presta, agente di molti personaggi del mondo dello spettacolo e marito di Paola Perego L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'ex ballerina di Amici, oggi conduttrice in carriera, è sposata dal 2019 con il figlio di Lucio, agente di molti personaggi del mondo dello spettacolo edi Paola Perego L'articolo proviene da Gossip e Tv.

AmiciUfficiale : Che bello QUESTA SERA la bellissima e bravissima Lorella Boccia vi aspetta tutti alle 21.20 su Canale 5 per la sett… - SpettacoliNEWS : Lorella Boccia apre le porte del 'Venus Club': da giovedì 6 maggio, in seconda serata su Italia 1. Ospiti della pri… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: ITALIA 1: Lorella Boccia apre le porte del “VENUS CLUB” - CeccarelliL_ : Stasera in TV: ITALIA 1: Lorella Boccia apre le porte del “VENUS CLUB” - DietrolaNotizia : Lorella Boccia apre le porte del 'Venus Club', su Italia 1 -