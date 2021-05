Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta: ecco come si sono conosciuti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gossip L’ex ballerina di Amici, oggi conduttrice in carriera, è sposata dal 2019 con il figlio di Lucio Presta, agente di molti personaggi del mondo dello spettacolo e marito di Paola Perego Pubblicato su 5 Maggio 2021 Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti nel 2016. Galeotto è stato il lavoro e più precisamente Ciao Darwin, il fortunato programma ideato e condotto da Paolo Bonolis. Quell’anno Lorella, diventata nota grazie ad Amici di Maria De Filippi, era nel corpo di ballo della trasmissione mentre Presta era il produttore. Niccolò, figlio del più famoso Lucio agente di tanti personaggi dello spettacolo italiano, ha infatti una società di produzione televisiva. A Di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gossip L’ex ballerina di Amici, oggi conduttrice in carriera, è sposata dal 2019 con il figlio di Lucio, agente di molti personaggi del mondo dello spettacolo edi Paola Perego Pubblicato su 5 Maggio 2021sinel 2016. Galeotto è stato il lavoro e più precisamente Ciao Darwin, il fortunato programma ideato e condotto da Paolo Bonolis. Quell’anno, diventata nota grazie ad Amici di Maria De Filippi, era nel corpo di ballo della trasmissione mentreera il produttore., figlio del più famoso Lucio agente di tanti personaggi dello spettacolo italiano, ha infatti una società di produzione televisiva. A Di ...

