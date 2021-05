L' Oms critica il vaccino cinese Sinovac | ' Mancano i dati sugli effetti avversi'

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Oms critica

ad_dyn Un gruppo separato di esperti tecnici dell'sta oggi esaminando il vaccino di Sinovac per una possibile autorizzazione per l'uso di emergenza dell'che aprirebbe la strada al suo ...... come fare? Le risposte degli esperti a cura di Rosalba Reggio Lotta al Covid - 19 e bilancio... I ricoverati Covid sono 1.336, 28 in meno del dato precedente: 1.163 in area non( - 23) e ...Non accadeva da febbraio. L'Organizzazione mondiale della sanità, però, mette in luce le situazioni altamente critiche in alcuni paesi: «Quasi la metà dei contagi in India e Brasile». Ancora tanti mor ...Il centrodestra e Italia Viva presentano due ddl per istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, e Speranza ...