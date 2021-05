Lombardia | Borghetti a cerimonia Aned al Monumentale | ' contrastiamo l' indifferenza'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Dare un futuro alla memoria contrastando oggi l'di chi non conosce la storia e non sa, non comprende quel che è stato. Questo, oltre ad essere il nostro dovere come rappresentanti delle Istituzioni e come singoli cittadini è il motivo per il quale ogni anno ci uniamo a questadi liberazione di Mauthausen, il campo di sterminio dove centinaia di migliaia di persone sono morte in modo atroce e anche chi è sopravvissuto ha sofferto per anni". Lo ha dichiarato il vice presidente della RegioneCarloche ha rappresentato il Consiglio regionale alladi commemorazione delle vittime nei lager, avvenuta questa mattina presso il cimiterodi Milano nella 76esima ricorrenza della liberazione del campo di ...

In occasione dell'anniversario della liberazione del campo di Mauthausen, avvenuta il 5 maggio 1945, il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, interverrà domani, mercoledì 5 maggio alle 16.30 al cimitero monumentale, alla cerimonia in ricordo dei deportati politici e razziali promossa dall'Associazione nazionale ...

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Dare un futuro alla memoria contrastando oggi l'indifferenza di chi non conosce la storia e non sa, non comprende quel che è stato. Questo, oltre ad essere il nostro dove ...

Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Lombardia. Dare un futuro alla memoria contrastando oggi l'indifferenza di chi non conosce la storia e non sa, non comprende ...