L'Olimpia Milano batte il Bayern e vola alle Final Four di Eurolega (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un sogno che torna ad essere realtà, quello dell'Eurolega, per una squadra italiana. L'Olimpia Milano ritorna alla Final Four di Eurolega 29 anni dopo l'ultima apparizione, lo fa con una grande ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un sogno che torna ad essere realtà, quello dell', per una squadra italiana. L'ritorna alladi29 anni dopo l'ultima apparizione, lo fa con una grande ...

Eurosport_IT : ??? FINAL FOUR ??? Missione compiuta per l'Olimpia Milano: la compagine di coach Ettore Messina batte il Bayern Mo… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOO! ?????? L'Olimpia Milano chiude la serie contro il Bayern Monaco con 34 punti di Shields e conq… - SkySport : ULTIM'ORA EUROLEGA OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO 92-89 LA SQUADRA DI COACH MESSINA VOLA ALLE FINAL FOUR LA SERIE FIN… - basketinside360 : [VIDEO] Olimpia Milano alle Final Four dopo 29 anni: LeDay, Shields e Hines protagonisti - - olimpia_gg : RT @__LittleSun: Nella loro Casa a Milano all'ultimo piano i fidanzatini d'Italia festeggiano insieme ai loro amici i traguardi raggiunti i… -