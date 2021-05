Lo scherzo de Le Iene a Rosalinda Cannavò | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Andrea Zenga finge di dover partecipare ad un provino, e porta con sé. Questo provino riguarderebbe i prossimi europei, e Andrea dovrebbe partecipare a un programma televisivo sul tema, al fianco di una avvenente conduttrice. La presentatrice, sexy e spregiudicata, durante il provino fa avance molto spinte e battutine continue, con tanti doppi sensi. Si comporta proprio come senon fosse lì accanto a loro e infatti la siciliana a un certo punto sbotta. “Mi sono tenuta perché è lavoro, ma l’avrei presa a sberle. E dovrei stare tranquilla che tu passi l’estate con questa? Ci sarò tutti i giorni anch’io!”, dice. Francesca trattacon distacco e poi le chiede, come mai sia così gelosa. A quel puntocontrobatte “Mi arrabbio, questo è il mio ragazzo ...

Lodi Andrea Zenga Giorni fa Rosalinda Cannavò ha subìto unamolto cattivo organizzato da lecon la complicità del fidanzato Andrea Zenga. A distanza di tempo la 28enne messinese ha trovato il modo di vendicarsi della persona che ama e con cui ha ...Rosalinda Cannavó dopo lode Leconfessa: "Ho detto tante parolacce" Rosalinda Cannavó , che nella casa del Grande Fratello Vip ha trovato l'amore tra le braccia di Andrea Zenga , è stata di recente vittima di un ...Scherzo diabolico de Le Iene , vittima Rosalinda Cannavò , la 'fu' Adua Del Vesco, che di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip 5. Complici ...