LIVE Tuffi, Coppa del Mondo in DIRETTA: Sarah Jodoin Di Maria è 14ma dopo quattro rotazioni in semifinale: si può fare per la finale (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22: Jodoin DI Maria E’ IN finale!!! Lim trova un buon salto, 63.80 e 15 centesimi meno dell’azzurra che è sicura di andare in finale: 297.75 10.21: La rappresentante di Singapore Lim trova un buon tuffo nel finale, coefficiente basso, punteggio di 56.55, è dietro a Jodoin con Lim 10.20: bene la chiusura della canadese McKay che chiude con un punteggio di 76.80, totale di 343.85, primo posto 10.19: Christina Wassen trova un discreto tuffo e resta davanti di pochissimo a Jodoin di Maria con 59.20, totale di 298.10, solo venti centesimi più dell’azzurra 10.19: Tuffo in sicurezza per la brasiliana OLIVEira: 45.60, davanti a Jodoin di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22:DIE’ IN!!! Lim trova un buon salto, 63.80 e 15 centesimi meno dell’azzurra che è sicura di andare in: 297.75 10.21: La rappresentante di Singapore Lim trova un buon tuffo nel, coefficiente basso, punteggio di 56.55, è dietro acon Lim 10.20: bene la chiusura della canadese McKay che chiude con un punteggio di 76.80, totale di 343.85, primo posto 10.19: Christina Wassen trova un discreto tuffo e resta davanti di pochissimo adicon 59.20, totale di 298.10, solo venti centesimi più dell’azzurra 10.19: Tuffo in sicurezza per la brasiliana Oira: 45.60, davanti adi ...

RaiSport : #LIVE ??? #Tuffi | Coppa del Mondo 2021 | 5ª giornata Semifinale Piattaforma 10 m Femminile ?? #Raisport +HD (CH 5… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Sarah Jodoin Di Maria si gioca l’accesso alla finale - #Tuffi #Coppa #Mondo… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani decime dopo tre rotazioni. Tokyo è lontana - #Tuffi #Coppa… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! Appuntamento… - zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi! - #Tuffi… -