LIVE Sinner-Popyrin 6-7 2-6, Masters1000 Madrid in DIRETTA: tosse e nervosismo, azzurro eliminato (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.53 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 17.53 Sinner ha tossito per tutto il secondo set. Che non fosse al top della forma era evidente. 17.52 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! Alexei Popyrin ha vinto la sfida grazie ad un’alta percentuale di vincenti: 8 ace e un doppio fallo con il 75% di punti vinti con la prima di servizio e il 40% con la seconda, perdendo due volte il servizio. Male l’azzurro invece con appena 0 ace e due doppi falli: 63% di punti vinti con la prima e 41% con la seconda perdendo ben 4 volte il servizio. 76 punti vinti dall’australiano contro i 65 dell’italiano. 17.49 Alexei Popyrin batte 7-6(5) 6-2 Jannik Sinner in un match durato un ora e 34 minuti. L’australiano batte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.53 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 17.53ha tossito per tutto il secondo set. Che non fosse al top della forma era evidente. 17.52 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! Alexeiha vinto la sfida grazie ad un’alta percentuale di vincenti: 8 ace e un doppio fallo con il 75% di punti vinti con la prima di servizio e il 40% con la seconda, perdendo due volte il servizio. Male l’invece con appena 0 ace e due doppi falli: 63% di punti vinti con la prima e 41% con la seconda perdendo ben 4 volte il servizio. 76 punti vinti dall’australiano contro i 65 dell’italiano. 17.49 Alexeibatte 7-6(5) 6-2 Jannikin un match durato un ora e 34 minuti. L’australiano batte ...

