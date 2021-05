LIVE Nadal-Alcaraz, Masters1000 Madrid in DIRETTA: il fenomeno contro l’erede designato (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Nadal-Alcaraz oggi, Masters1000 Madrid: orario, tv, programma, streaming Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Carlos Alcaraz, sfida valida per il secondo turno dell’ATP Masters1000 di Madrid. Una partita tra il passato, il presente ed il possibile futuro del tennis spagnolo, con il giovane murciano che è stato accostato da tanti addetti ai lavori come il possibile erede del re della terra rossa. Debutto interessante per Rafa nella capitale spagnola, il Master meno dominato da lui nella sua carriera: ‘soltanto’ cinque trofei, con l’ultimo datato addirittura 2017. Il mancino di Manacor, che torna in campo dopo la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAoggi,: orario, tv, programma, streaming Buongiorno a tutti e benvenuti alladi Rafael-Carlos, sfida valida per il secondo turno dell’ATPdi. Una partita tra il passato, il presente ed il possibile futuro del tennis spagnolo, con il giovane murciano che è stato accostato da tanti addetti ai lavori come il possibile erede del re della terra rossa. Debutto interessante per Rafa nella capitale spagnola, il Master meno dominato da lui nella sua carriera: ‘soltanto’ cinque trofei, con l’ultimo datato addirittura 2017. Il mancino di Manacor, che torna in campo dopo la ...

SmorfiaDigitale : LIVE Sinner-Pella 6-2 4-4 in DIRETTA: nuovo ranking ATP. 'Nadal? Ho visto il tab... - michic__ : Un po’ di storie di LIVE ranking anche in chiave ATP. A) In chiave secondo posto Medvedev (che può solo aggiungere… - SSportNetwork : #SuperSportTuesday #Tennis #AtpMadrid Passa il turno senza sudare #Sinner, che vince per ritiro contro #Pella sul p… - Alenize82 : Parliamo un po' di tennis LIVE su #Twitch? Da #Nadal a #Pellegrino fino a #Cecchinato e #Berrettini. Trovate me… -