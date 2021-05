LIVE Nadal-Alcaraz 6-1 6-2, Masters1000 Madrid in DIRETTA: lezione di Rafa al giovane talento (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-POPYRIN (3° MATCH DALLE 11.00) 17.18 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Rafa Nadal-Carlos Alcaraz. Buon proseguimento di giornata con OA Sport! 17.16 Numeri in favore di Rafa, che mette a segno solo 13 vincenti, ma tiene basso anche il numero dei non forzati, solo 8. Rapporto di 4/1 in favore degli errori invece per Alcaraz: per la precisione, 7 vincenti e 28 non forzati. 17.14 Rafa Nadal vince senza patemi la sfida contro il suo possibile erede Carlos Alcaraz. Ancora tanta distanza fra i due, con il mancino di Manacor che approccia la partita nel modo giusto e gli impartisce una bella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-POPYRIN (3° MATCH DALLE 11.00) 17.18 Si chiude qui ladi-Carlos. Buon proseguimento di giornata con OA Sport! 17.16 Numeri in favore di, che mette a segno solo 13 vincenti, ma tiene basso anche il numero dei non forzati, solo 8. Rapporto di 4/1 in favore degli errori invece per: per la precisione, 7 vincenti e 28 non forzati. 17.14vince senza patemi la sfida contro il suo possibile erede Carlos. Ancora tanta distanza fra i due, con il mancino di Manacor che approccia la partita nel modo giusto e gli impartisce una bella ...

