LIVE – Nadal-Alcaraz 0-0 | Masters 1000 Madrid 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ile latestuale del confronto tra Rafaele Carlos, valido per il secondo turno deldi. Il maiorchino ha beneficiato di un bye al primo turno, mentre il prodigioso tennista di El Palmar ha annichilito Adrian Mannarino all’esordio, con un 6-4, 6-0 eloquente. Chiunque tra di due prevarrà e dunque strapperà un pass per gli ottavi di finale, sfiderà uno tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin;parte naturalmente con i favori del pronostico. Sportface.it accompagnerà i propri lettori mediante unascritta, aggiornata simultaneamente allo svolgimento del match, durante la giornata di mercoledì 5 maggio. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV Segui ilsu ...

SEGUI- ALCARAZ IN DIRETTA IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita andrà in scena nella ... Inoltre, ilstreaming sarà disponibile su Sky Go per gli abbonati. In alternativa, Sportface.it ...... soprattutto in patria, dove più volte Alcaraz è stato paragonato a. IL TABELLONE IL ... Inoltre, ilstreaming sarà disponibile su Sky Go per gli abbonati. In alternativa, Sportface.it ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-POPYRIN (3° MATCH DALLE 11.00) 13.43 Appena iniziato il confronto tra l'australiana Barty e la ceca Kvitova. Al termine di questo in ...Nel Masters 1000 di Madrid, Sinner scende in campo contro Popyrin nei sedicesimi di finale. Match da non perdere: diretta tv, live streaming ...