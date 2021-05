LIVE Chelsea-Real Madrid, Champions League in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Chelsea-Real Madrid, semifinale di ritorno di Champions League 2020/21, si riparte dall’uno a uno dell’andata in Spagna, il Chelsea sogna l’impresa. Zidane che si prepara a ritrovare il capitan Sergio Ramos per la partita, che vale la possibile finale di Champions League. Il nazionale spagnolo farà reparto con Militao, mentre non ci sarà Varane causa problema all’adduttore. In linea mediana agiranno i soliti Modric, Casemiro e Kroos titolari, Marcelo (presente nonostante i dubbi sul suo ruolo di scrutinatore) dovrebbe partire dalla panchina con Odriozola terzino destro e Nacho a sinistra. Attacco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale, semifinale di ritorno di2020/21, si riparte dall’uno a uno dell’andata in Spagna, ilsogna l’impresa. Zidane che si prepara a ritrovare il capitan Sergio Ramos per la partita, che vale la possibile finale di. Il nazionale spagnolo farà reparto con Militao, mentre non ci sarà Varane causa problema all’adduttore. In linea mediana agiranno i soliti Modric, Casemiro e Kroos titolari, Marcelo (presente nonostante i dubbi sul suo ruolo di scrutinatore) dovrebbe partire dalla panchina con Odriozola terzino destro e Nacho a sinistra. Attacco ...

