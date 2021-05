LIVE Chelsea-Real Madrid 2-0 | Champions League in DIRETTA | Mount firma il raddoppio!

(Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Fuori Azpilicueta e, dentro James e Ziyech nel. 90? Fuori Hazard e dentro Mariano Diaz nel. 89? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Ammonitoper fallo a centrocampo. 86? Goooooooooooooooooooooooool,ttttttttttttttt, Pulisic supera Nacho e mette in mezzo perche mette in rete,2-0. 84? Nacho mette in mezzo per Rodrygo, ma Rudiger non fa muovere il brasiliano. 82?che ha bisogno di una rete per andare ai supplementari. 80? Tiro di Pulisic che finisce a lato. 78? 64% possesso palla per il...

GugBiondo : RT @SkySport: Inizia Chelsea-Real Madrid: segui il LIVE ? #ChelseaRealMadrid Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL - JosiphOliver : RT @cmdotcom: #Milan LIVE: c'è il sì di #Rudiger, si tratta col #Chelsea. #Kabak più difficile - 51m0_ : RT @cmdotcom: #Milan LIVE: c'è il sì di #Rudiger, si tratta col #Chelsea. #Kabak più difficile - infoitsport : Chelsea-Real Madrid 0-0, il risultato in diretta LIVE - infoitsport : Chelsea - Real Madrid 0-0 LIVE - Champions League. La diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Chelsea

- REAL MADRID 2 - 028' Werner, 85' Mount(3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Havertz; Werner (67' Pulisic)...FORMAZIONI UFFICIALI- REAL MADRID(3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Havertz, Mount; Werner. All.: Tuchel Real Madrid ...REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Ramos, F. Mendy (63' Valverde); Casemiro (76' Rodrygo), Modric, Kroos; Vinicius (63' Asensio), Benzema, Hazard (89' Mariano Diaz). AMMONITI: Jorginho, Ch ...When the game does come to a halt, referee Daniele Orsato has a quick word with the Chelsea man. It's been an industrial start off the ball from the Blues. Timo Werner floats neatly down the left ...