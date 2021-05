LIVE Chelsea-Real Madrid 1-0 | Champions League in DIRETTA | Pulisic spreca l’occasione del raddoppio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82?che ha bisogno di una rete per andare ai supplementari. 80? Tiro diche finisce a lato. 78? 64% possesso palla per il. 76? Fuori Casemiro e dentro Rodrygo nel. 74? Giallo perper fallo a centrocampo. 72?supera Casemiro ma non trova la precisione per il passaggio in mezzo. 70? Fuori Werner e dentronel. 68? Kanté vicino alla rete del raddoppio, Valverde in scivolata evita la rete. 66? Angolo di Kross che non trova Benzema. 64? Fuori Vinicius e Mendy e dentro Asensio e Valverde nel. 62? Giallo per Nacho ...