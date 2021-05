LIVE Chelsea-Real Madrid 0-0, Champions League in DIRETTA: ci prova Modric! (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Vinicius cross per Benzema che non arriva sul pallone. 21? Real Madrid che fa il gioco, ma non riesce a rendersi ancora veramente pericoloso. 19? Rete in fuorigioco di Werner. 17? Modric prova il tiro, para Mendy tranquillamente. 15? Werner mette in mezzo per Havertz che commette fallo su Nacho. 13? Fallo di Jorginho, ammonizione per il nazionale azzurro. 11? Tiro di Rudiger che chiama alla respinta Courtois in tuffo. 9? Tiro di Kross da fuori area, para Mendy. 7? Ritmi bassi in questo inizio di primo tempo. 5? Real Madrid che spinge ma non riesce a trovare il varco con Vinicius. 3? Possesso palla prolungato del Real Madrid. 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Vinicius cross per Benzema che non arriva sul pallone. 21?che fa il gioco, ma non riesce a rendersi ancora veramente pericoloso. 19? Rete in fuorigioco di Werner. 17? Modricil tiro, para Mendy tranquillamente. 15? Werner mette in mezzo per Havertz che commette fallo su Nacho. 13? Fallo di Jorginho, ammonizione per il nazionale azzurro. 11? Tiro di Rudiger che chiama alla respinta Courtois in tuffo. 9? Tiro di Kross da fuori area, para Mendy. 7? Ritmi bassi in questo inizio di primo tempo. 5?che spinge ma non riesce a trovare il varco con Vinicius. 3? Possesso palla prolungato del. 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della...

sportli26181512 : Chelsea-Real Madrid, la MOVIOLA LIVE: fischia Orsato, Guida al Var. Annullato un gol a Werner: La semifinale di rit… - calciomercatoit : 18' GOL ANNULLATO al #Chelsea! Fuorigioco di #Werner #ChelseaRealMadrid 0-0 LIVE #UCL - UgoBaroni : RT @SkySport: Inizia Chelsea-Real Madrid: segui il LIVE ? #ChelseaRealMadrid Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL - SkySport : Inizia Chelsea-Real Madrid: segui il LIVE ? #ChelseaRealMadrid Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL - TWJackFoley : Siamo LIVE per seguire insieme Chelsea-Real Madrid in #PuntediChampions! In diretta video su… -