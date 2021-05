L’Isola dei Famosi è finita

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilary Blasi e gli opinionisti dell'Isola da un pezzo. Il pubblico se n’è accorto, gli addetti ai lavori no. Quello in onda su Canale 5, ormai, ha più il sapore di uno spin off delle gloriose edizioni targate Rai che Mediaset non ha voluto e saputo ricreare. E quella di quest’anno dà l’ennesima mazzata alla storia del programma: il reality di Canale 5 continua ad annaspare, tenuto in piedi probabilmente soltanto dal favorevole contesto (coprifuoco e concorrenza che si spegne presto). Dopo il sonoro flop dell’ultima edizione, probabilmente ai piani alti ritenevano che bastasse una parvenza di novità in studio per rialzarsi. Ma niente da fare. La padrona di casa Ilary Blasi è, si, fresca e simpatica ma ha l’aria di chi sta lì per divertirsi e indossare orecchini vistosi, più che per reggere sulle spalle un programma impegnativo e complesso, al quale fatica a conferire una sensazione ...