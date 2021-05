L’Iraq chiede all’Italia i 90 milioni congelati all' ”epoca di Saddam”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L'Iraqall'Italia di sbloccare circa 90di suoi fondia vario titolo nelle banche italiane. Sessanta risalgono a un vecchio accordo che Baghdad stipulò con Leonardo e Finmeccanica per l'acquisto di "armi e altre attrezzature"; altri 30 sono in "conti correnti" dell'ambasciata e di altri funzionari iracheni, ancora fermi. Fuad Hussein, vice premier e ministro degli Esteri iracheno, in questi giorni in Italia, ne ha discusso con Luigi Di Maio, che "si è impegnato a far avanzare la questione".La situazione è bloccata da quasi trent'anni. Durante un incontro con la stampa a Roma, Hussein ne ha parlato come una ferita ancora aperta, facendo riferimento ad "alcuni problemi che riguardano il passato", "l'di". Si tratta - ha spiegato - di una commessa di "armi e altre ...