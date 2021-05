Liquidità, ancora attive moratorie su prestiti del valore di 157 miliardi di euro (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Ad oggi sono ancora attive moratorie su prestiti del valore di circa 157 miliardi, a fronte di 1,4 milioni di sospensioni accordate. Superano invece quota 161 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso Garanzia Italia di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 23,3 miliardi di euro, su 1.950 richieste ricevute. Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della Liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Ad oggi sonosudeldi circa 157, a fronte di 1,4 milioni di sospensioni accordate. Superano invece quota 161le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso Garanzia Italia di SACE i volumi deigarantiti raggiungono i 23,3di, su 1.950 richieste ricevute. Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno dellaadottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero ...

